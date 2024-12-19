До 15 років ув’язнення за держзраду засуджено донеччанина, який у складі «ДНР» воював проти ЗСУ на Донеччині та Херсонщині 

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим жителя Донецька у державній зраді й добровільній участі в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території України (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також йому заборонено обіймати посади у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 14 років.

Прокурор довів у суді, що, перебуваючи на тимчасово окупованій частині Донецької області, у квітні 2022 року донеччанин добровільно вступив у незаконне збройне формування – у т. зв. військову частину 08826 терористичної організації «Донецька народна республіка», усвідомлюючи, що діє на боці ворога на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

З квітня 2022 року по травень 2023 року, відповідно до своїх функціональних обов’язків на посаді телефоніста-лінійного наглядача 2 батальйону 111 полку «ДНР», він відповідав за успішне виконання бойових завдань, належне утримання зброї, ведення з неї влучного вогню, охорону окупованих територій, облаштування бойових позицій, своєчасну доповідь командирам про виявлені цілі. Також обвинувачений забезпечував роботу ліній зв’язку, комутаторів, телефонних станцій та здійснював їх ремонт.

У серпні 2022 року він виконував злочинні завдання у складі незаконного збройного формування поблизу тимчасово окупованого міста Херсон та брав участь у веденні бойових дій проти військовослужбовців ЗСУ на території Херсонської області.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Оскільки на даний час обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Вирок не вступив у законну силу, повідомляє Пресслужба

Тернопільської обласної прокуратури.