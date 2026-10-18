Масована атака на Санкт-Петербург та Ленінградську область

У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області РФ повідомляють про наслідки нічної атаки безпілотників. Серед об’єктів, які, за попередніми даними, могли зазнати пошкоджень, — транспортна інфраструктура, електропідстанція, дата-центр і нафтова інфраструктура.

Зокрема, повідомляється про пошкодження вантового мосту через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі, який сполучає Білий і Васильєвський острови. Також ідеться про часткове перекриття кільцевої автомобільної дороги (КАД) та Західного швидкісного діаметра (ЗШД).

Крім того, за попередньою інформацією, зафіксовано ураження електропідстанції ПС-330, через що частина міста й області могла залишитися без електропостачання.

Серед інших об’єктів, які фігурують у повідомленнях про наслідки атаки, — дата-центр «ИЦВА», нафтоналивний термінал у Санкт-Петербурзі та нафтобаза «Ручьи». Також повідомляється про пожежу на території АТ «Петербурзький нафтовий термінал», який спеціалізується на перевалці нафтопродуктів.