У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта руху російських дронів і ракет

У застосунку «Повітряна тривога» стала доступною карта орієнтовного руху ворожих безпілотників і ракет. Вона має допомогти користувачам швидше отримувати перевірену військовими інформацію під час повітряних атак.

Про це повідомили в межах презентації спільного проєкту Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони України, Повітряних Сил ЗСУ та українських ІТ-компаній.

Як зазначають розробники, під час повітряних атак важливо оперативно отримувати достовірні дані, не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

Водночас карта не відображає точне місце перебування повітряних цілей у реальному часі.

У разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до укриття та залишатися там до сигналу відбою.

Також доступна офіційна карта повітряних тривог України.