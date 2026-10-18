Новий удар по енергетиці Тернопільщини 18 жовтня: поблизу Старого Вишнівця влучив БпЛА

Вранці 18 жовтня російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури поблизу села Старий Вишнівець на Кременеччині. Через атаку частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, інформації про потерпілих наразі не надходило. На місці влучання працюють відповідні служби.

Російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Тернопільщини. Це вже не перша атака на енергетичні об’єкти області за останні дні.

17 жовтня, за інформацією Тараса Пастуха, протягом дня зафіксували два влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури Кременецького району. Унаслідок ударів пошкоджено два об’єкти, виникли займання. Повідомлень про потерпілих тоді також не надходило.

Того ж дня в АТ «Тернопільобленерго» повідомляли про повторну атаку на енергетичну інфраструктуру області, через яку знову знеструмило частину споживачів Кременецького району. Енергетики працювали над відновленням електропостачання.

У зв’язку з продовженням атак жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.