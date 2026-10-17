На Хмельниччині збили та подавили 14 російських БпЛА: діють аварійні відключення світла

Упродовж минулої доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 14 ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Унаслідок російської атаки в області наразі діють аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

За словами Сергія Тюріна, інформації про загиблих і травмованих не надходило.

Водночас на Хмельниччині оголошено повітряну тривогу. Жителів області закликають перебувати в безпечних місцях.