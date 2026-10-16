На Тернопільщині через російську атаку знеструмило частину споживачів

Унаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру частина споживачів Кременецького району залишилася без електропостачання. Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго».

За інформацією начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха, під час повітряної атаки зафіксували влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Кременеччині. У місті було чутно вибухи.

На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, повідомлень про потерпілих наразі не надходило. Обставини події з’ясовують.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням електропостачання.

Мешканців закликають не публікувати фото й відео з місця влучання та не поширювати неперевірену інформацію.