На Тернопільщині повторно атакували енергооб’єкт у Кременці та влучили в об’єкт у Борсуківській громаді

На Тернопільщині зафіксували нові влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. У Кременці російські війська повторно атакували енергооб’єкт, який уже зазнавав удару. Ще одне влучання сталося в Борсуківській громаді.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, наразі повідомлень про потерпілих на обох локаціях не надходило.

На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атак і вживають необхідних заходів.

Тарас Пастух закликав жителів області бути уважними до сигналів повітряної тривоги.