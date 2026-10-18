На Тернопільщині через ранкову атаку російських БпЛА знову знеструмило частину споживачів

Уранці 18 жовтня внаслідок російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго».

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки споживачів.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про влучання російського безпілотника в об’єкт енергетики поблизу населеного пункту Старий Вишнівець на Кременеччині. Інформації про потерпілих не надходило.

Напередодні, 17 жовтня, російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Кременецького району. За інформацією ОВА, протягом дня зафіксували два влучання, пошкоджено два енергооб’єкти, виникли займання.