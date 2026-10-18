У Кременці повторно атакували енергооб’єкт: світла може не бути кілька днів

У Кременці російські війська повторно атакували об’єкт енергетичної інфраструктури, який уже зазнавав удару в п’ятницю. Через це зусилля енергетиків із відновлення електропостачання фактично звелися нанівець.

Про ситуацію повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк під час прямого ефіру 18 жовтня.

За його словами, повторне влучання сталося приблизно за годину до початку трансляції. На момент ефіру повідомлень про потерпілих не надходило. Міський голова також зазначив, що під час атаки на об’єкті працювали енергетики.

«Електроенергії не буде. І ніхто не скаже, і я вам не скажу, наскільки її не буде», — сказав Андрій Смаглюк.

Він пояснив, що енергетики шукають можливості перепідключити місто до електропостачання з інших напрямків. Однак наразі невідомо, чи вдасться це зробити та коли саме повернуть світло.

Міський голова припустив, що електроенергії не буде щонайменше 18 і 19 жовтня. Водночас він наголосив, що це попередня оцінка, а точні терміни відновлення електропостачання наразі невідомі.

Андрій Смаглюк закликав жителів стежити за офіційними повідомленнями та не поширювати в коментарях інформацію про те, де є або немає світла.

Нагадаємо, 18 жовтня начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про повторне влучання в енергооб’єкт у Кременці. Також нове влучання зафіксували в об’єкт енергетичної інфраструктури в Борсуківській громаді.