Тернопільщина у вогні. Ща два дні — 29 пожеж, більшість через підпали сухої трави
🔥 29–30 березня 2025 року рятувальники Тернопільщини ліквідували 29 пожеж, з яких 24 — це загоряння сухої трави на відкритих територіях. Загальна площа охоплена вогнем — понад 17 гектарів.
Пожежі виникали в десятках населених пунктів. Найбільші площі займання зафіксовано:
▪️ смт Гусятин — 2,5 га
▪️ с. Слобідка — 2,5 га
▪️ с. Йосипівка — двічі: 1,5 га та 2,5 га
▪️ с. Петриків — 2 га
▪️ с. Забойки — 1,5 га
▪️ с. Лідихів, Гермаківка — по 1 га
Ці пожежі виникали переважно внаслідок навмисного підпалювання сухостою. Вогонь стрімко поширювався й часто наближався до житлових будинків, лісових ділянок і господарських споруд. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути більших наслідків:
✅ У Шпиколосах врятовано лісову смугу площею 0,2 га
✅ У Лідихові збережено гаражну будівлю
✅ У Тернополі (вул. За Рудкою) не допущено перекидання вогню на багатоквартирний будинок
Окрім пожеж в екосистемах, мали місце й інші небезпечні випадки:
🚗 У с. Бабинці знищено автомобіль
🏚 У Гермаківці вогонь охопив господарську будівлю (близько 100 м²)
🏠 У Тернополі, на перехресті Київської та Тарнавського, згорів закинутий дачний будиночок
🔥 А на вул. За Рудкою — пожежа сміття пошкодила облицювання будинку
Усі загоряння ліквідовано підрозділами Головного управління та місцевими пожежними командами. Постраждалих немає. Причини пожеж і розміри збитків — з’ясовуються.
❗ ДСНС України закликає: не паліть суху траву!
Це не засіб боротьби з торішнім листям, а реальна загроза життю, довкіллю та безпеці ваших сусідів.
📞 У разі пожежі — телефонуйте 101.