Тернопільщина у вогні. Ща два дні — 29 пожеж, більшість через підпали сухої трави

🔥 29–30 березня 2025 року рятувальники Тернопільщини ліквідували 29 пожеж, з яких 24 — це загоряння сухої трави на відкритих територіях. Загальна площа охоплена вогнем — понад 17 гектарів.

Пожежі виникали в десятках населених пунктів. Найбільші площі займання зафіксовано:

▪️ смт Гусятин — 2,5 га

▪️ с. Слобідка — 2,5 га

▪️ с. Йосипівка — двічі: 1,5 га та 2,5 га

▪️ с. Петриків — 2 га

▪️ с. Забойки — 1,5 га

▪️ с. Лідихів, Гермаківка — по 1 га

Ці пожежі виникали переважно внаслідок навмисного підпалювання сухостою. Вогонь стрімко поширювався й часто наближався до житлових будинків, лісових ділянок і господарських споруд. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути більших наслідків:

✅ У Шпиколосах врятовано лісову смугу площею 0,2 га

✅ У Лідихові збережено гаражну будівлю

✅ У Тернополі (вул. За Рудкою) не допущено перекидання вогню на багатоквартирний будинок

Окрім пожеж в екосистемах, мали місце й інші небезпечні випадки:

🚗 У с. Бабинці знищено автомобіль

🏚 У Гермаківці вогонь охопив господарську будівлю (близько 100 м²)

🏠 У Тернополі, на перехресті Київської та Тарнавського, згорів закинутий дачний будиночок

🔥 А на вул. За Рудкою — пожежа сміття пошкодила облицювання будинку

Усі загоряння ліквідовано підрозділами Головного управління та місцевими пожежними командами. Постраждалих немає. Причини пожеж і розміри збитків — з’ясовуються.

❗ ДСНС України закликає: не паліть суху траву!

Це не засіб боротьби з торішнім листям, а реальна загроза життю, довкіллю та безпеці ваших сусідів.

📞 У разі пожежі — телефонуйте 101.