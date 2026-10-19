росія атакувала Рівненщину: пошкоджені цивільні об’єкти, частина області без світла

Уночі російські війська атакували Рівненську область. Під час повітряного нападу сили протиповітряної оборони збили низку повітряних цілей, однак є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, поранень зазнали двоє жінок.

Також унаслідок ворожих атак у різних районах області виникли знеструмлення. Найбільше відключень зафіксували у Рівненському районі.

За словами Олександра Коваля, нові атаки ускладнюють роботу енергетиків, які відновлюють електропостачання.