Понад десять будинків пошкоджені внаслідок атак на Чортківщині: мешканцям обіцяють допомогу

У Чортківській громаді на Тернопільщині підраховують збитки після російських атак. Пошкодження різного ступеня зафіксували більш ніж у десяти будинках. Також у Чорткові внаслідок удару безпілотника загорілася господарська будівля на приватному подвір’ї.

Про наслідки повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

За його словами, російські дрони типу «Герань» знову атакували громаду. Після ударів пошкоджено житлові будинки, а в одному з приватних домогосподарств виникла пожежа.

Раніше під удар потрапило село Біла. Там уламки збитого російського безпілотника «Герань-4» пошкодили два приватні домогосподарства. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила двері та дахи.

У громаді працюють відповідні служби, пошкодження обстежують, щоб визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Постраждалим обіцяють фінансову допомогу

Міська влада планує надати мешканцям фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла. Підтримку також отримають люди, які постраждали внаслідок атаки.

До допомоги долучилися благодійні організації. Зокрема, представники «Рокади» та «Права на захист» привезли будівельні матеріали для постраждалих мешканців. Також передбачена допомога дітям, які зазнали поранень під час атаки.