Чому діти були на вулиці під час повітряної тривоги: у Чорткові проведуть розслідування

У Чорткові з’ясовуватимуть обставини, за яких дві дівчини опинилися на вулиці під час повітряної тривоги та дістали поранення внаслідок російської атаки. На момент удару навчальний день ще тривав.

Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

За його словами, у громаді працюватиме комісія, яка має з’ясувати, чому діти перебували не в укритті під час повітряної тривоги.

Унаслідок атаки російських безпілотників постраждали дві дівчини. Одна отримала поранення ніг, інша — поранення шиї. Обох прооперували: одну в Чортківській центральній міській лікарні, іншу доправили до обласної дитячої лікарні.

Міський голова закликав батьків не забирати дітей із навчальних закладів під час повітряної тривоги та подбати, щоб вони перебували в укриттях.

Обставини, за яких дівчата опинилися на вулиці під час небезпеки, мають встановити за результатами перевірки.