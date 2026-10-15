Російські безпілотники атакували підприємство на Тернопільщині: пʼятеро постраждалих

Унаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників на Тернопільщині до лікувальних закладів звернулися п’ятеро людей. Під ударом опинилося одне з підприємств у Чортківському районі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб. Вони ліквідовували наслідки ворожої атаки.

За попередньою інформацією, до медичних закладів звернулися п’ятеро людей.

Нагадаємо, раніше начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомляв, що внаслідок удару російського БпЛА по виробничому підприємству в Чорткові виникла пожежа. Станом на 22:01 її ліквідували. Спочатку повідомляли про трьох постраждалих.