Тернопільщина втратила захисника Івана Соляра

З глибоким сумом Товстенська громада сповіщає про загибель солдата Соляра Івана Михайловича, 4 липня 1980 року народження, уродженця селища Товсте, який проживав у селі Кам’янка Микулинецької громади.

Із 3 грудня 2025 року солдат Соляр Іван Михайлович вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області.

Десять місяців болісної невідомості, тривожного очікування та надії… Рідні до останнього сподівалися на добру звістку, вірили в його повернення. Та, на жаль, надійшло підтвердження загибелі Івана. Звістка, якої так боялися близькі, принесла невимовний біль і розпач, обірвавши надію побачити його живим.

Ще одне життя забрала жорстока війна, ще одна українська родина зазнала непоправної втрати. Для Товстенської громади ця звістка особливо болюча, адже Іван народився на нашій землі, у Товстому, де минули його дитячі роки.

Товстенська громада висловлює щирі співчуття матері, дружині, синові, донечці, братам, сестрі та всій родині полеглого Захисника. Розділяємо ваше горе, низько схиляємо голови у скорботі та сумуємо разом із вами.

Нехай Господь дасть рідним сили пережити цю важку втрату, а душа Івана знайде вічний спокій.

Вічна пам’ять і слава Герою України!