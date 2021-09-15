У селі на Тернопільщині жителі скаржаться на бездоріжжя

Дорога, на якій подекуди, між ямами, видніються клаптики покриття. Саме такою її і знають жителі села Маркова на Монастирищині вже десятками років. Коли у селі востаннє ремонтували дорогу – не пам’ятають навіть старожили, пише ІНТБ.

Ями тут щороку лише збільшуються. І лише поодинокі, зізналися журналістці люди, бачили косметичний ремонт.

За словами жительки Маркова Ольги Венгринович, останній раз ямковий ремонт дороги проводили 12 років тому. Він протримався місяць.

Сюди важко заїхати, через погану дорогу ламаються автівки, розповіли місцеві. А добивають побитий шлях вантажівки, які особливо в сезон жнив заповнені їздять через село. На дорозі є міст, і люди переживають, ремонту там також не бачили роками. І на переправі вже помітні дірки.

Жителі вже й звернення писали до місцевої влади, але поки відповіді не мають. Тож з питаннями до голови Монастириської громади та до працівників управління капітального будівництва Тернопільської ОДА звернулися й журналісти.