Рвані рани та госпіталізація: що відомо про постраждалих унаслідок атаки на Чортків

У Чорткові внаслідок російської атаки на підприємство ввечері 14 жовтня постраждали п’ятеро людей. Одну жінку госпіталізували до травматологічного відділення. Загиблих немає.

Про наслідки атаки повідомили у Чортківській міській раді після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 15 жовтня.

Російський безпілотник атакував одне з підприємств міста 14 жовтня о 20:57.

За інформацією міської ради, троє постраждалих самостійно звернулися по медичну допомогу до Чортківської центральної міської лікарні, ще двох доправили медики швидкої допомоги. Двоє людей отримали рвані рани від уламків.

Житлові будинки внаслідок атаки не пошкоджені. Комісія обстежила будівлі в районі вибуху, пошкоджень не виявили.

На місці події продовжують працювати піротехніки та рятувальники ДСНС, які збирають уламки після атаки.

Фахівці також перевірили якість повітря. За результатами вимірювань, перевищень допустимих показників шкідливих речовин не виявили.

Електропостачання в місті відновили. Газо- та водопостачання не пошкоджені.

За результатами оцінки подію класифікували як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня воєнного характеру.