На Тернопільщині посадовець вимагав гроші за проїзд вантажівок: затримали після передачі коштів у шоколадці

На Тернопільщині заступника начальника обласного управління Укртрансбезпеки підозрюють в одержанні 3500 доларів США неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець обіцяв не перевіряти вантажівки місцевого підприємства та не фіксувати порушень під час перевезень. Під час останньої передачі грошей він попросив заховати кошти під обгортку шоколадки, однак його затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець регулярно отримував гроші від керівника підприємства, яке займається вантажними перевезеннями. За це він обіцяв забезпечити безперешкодний проїзд вантажівок дорогами області, не перевіряти документи та не проводити габаритно-ваговий контроль.

Спочатку підозрюваний вимагав щомісяця оплачувати оренду його житла в сумі 500 доларів США, а також додатково передавати 2000 доларів готівкою. Згодом він зобов’язав підприємця сплачувати по 1000 доларів кожні два місяці безпосередньо за оренду квартири.

Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі коштів на загальну суму 3500 доларів США.

Під час одержання останньої частини грошей посадовець попросив заховати їх під обгортку шоколадки. Після передачі коштів його затримали.

Заступнику начальника обласного управління повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Посадовця відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави майже 200 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області.

Досудове розслідування триває. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.