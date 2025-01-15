Спали ФСБшника
СБУ та Нацполіція продовжують інформкампанію «Спали» ФСБшника» для протидії вербуванню молоді спецслужбами рф, які активно «полюють» через соцмережі саме на підлітків.
Для цього Служба безпеки України разом із режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує громадян, і зокрема, молодь про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно «полюють» через соцмережі саме на підлітків.
Пам’ятай: підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.
У 2024 році СБУ та Нацполіція вже затримали понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість «легких грошей» вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув’язнення.
Якщо тобі або твоїм знайомим надійшла пропозиція вчинити за гроші такий злочин – негайно повідом про це СБУ через чатбот t.me/spaly_fsb_bot і вкажи інформацію про контакт, який намагався тебе завербувати.