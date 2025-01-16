Поліцейські розшукали жінку, яка в Тернополі пограбувала пенсіонера

Правоохоронці встановили, що жертва правопорушення – житель Збаразької міської громади. 80-річний чоловік залишився без житла, оскільки в пожежі у нього згоріло майно, а сумка з речами та гроші – це всі статки потерпілого.

На момент злочину пенсіонер перебував на залізничному вокзалі. Він зміг описати грабіжницю, а працівники кримінальної поліції за допомогою камер відеоспостереження вже за 3 години після заяви встановили особу підозрюваної та її місцеперебування.

Як з’ясувалося, чоловіка пограбувала 25-річна тернополянка. Жінка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася і свій вчинок пояснити не може. Фігурантку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй інкримінують частину 4 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.