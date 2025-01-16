10:01 | 16.01.2025
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Поліцейські розшукали жінку, яка в Тернополі пограбувала пенсіонера

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Сумку з особистими речами та гаманцем, в якому було 1368 гривень, 13 січня близько 6 ранку вирвала з рук пенсіонера невідома жінка та втекла. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, але не одразу, а лише через 5 годин після грабежу.

Правоохоронці встановили, що жертва правопорушення – житель Збаразької міської громади. 80-річний чоловік залишився без житла, оскільки в пожежі у нього згоріло майно, а сумка з речами та гроші – це всі статки потерпілого.

На момент злочину пенсіонер перебував на залізничному вокзалі. Він зміг описати грабіжницю, а працівники кримінальної поліції  за допомогою камер відеоспостереження вже за 3 години після заяви встановили особу підозрюваної та її місцеперебування. 

Як з’ясувалося, чоловіка пограбувала 25-річна тернополянка. Жінка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася і свій вчинок пояснити не може. Фігурантку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй інкримінують частину 4 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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