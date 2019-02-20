Університетська спільнота ТНЕУ вшанувала пам’ять про Новітніх Героїв України

Сьогодні професорсько-викладацький колектив і працівники Тернопільського національного економічного університету під час реквієму, присвяченого Дню пам’яті Небесної Сотні, згадали Героїв, які назавжди залишаться у серцях мільйонів українців як приклад нескореності, відваги і патріотизму.

Описати, а тим паче відчути, біль трагедії кожної сім’ї, яка втратила чоловіка, сина, брата ми не зможемо. Але нашим обов’язком є збереження пам’яті про Новітніх Героїв, серед яких і наш випускник, аспірант та працівник Тарас Слободян. Присутніх переповнювали емоції. Згадавши поіменно Воїнів Світла, присутні вшанували їх хвилиною мовчання.

Перед університетською спільнотою виступив ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий: «Герої Небесної Сотні – творці нової сторінки в історії України. Під час лютневих подій 2014 року вони змусили кожного із нас змінитися. Вони утвердили нашу віру на краще завтра і власним прикладом підтвердили, що від окремого внеску кожного залежить наше спільне майбутнє. Ми в боргу перед Героями, пам’ять про них ніколи не згасне у наших серцях».

Символічно викладачі та студенти університету пов’язали білих янголів на Алеї Небесної Сотні ТНЕУ на знак того, що Вони завжди триматимуть своїми білими крильми сонячне небо над нашою Україною.

Джерело: сайт ТНЕУ

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