Тепер військовослужбовець не збиратиме документи для отримання статусу УБД — за нього це зробить держава

Верховна Рада України прийняла в другому читанні Закон №9141, який спрощує процедуру присвоєння статусу ветерана. Тепер військовослужбовець не збиратиме документи — статус надаватиметься автоматично.

Про це заявив народний депутат, заступник Голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

«Навіть після півтора року в умовах повномасштабного вторгнення та загалом дев’ятий рік війни питання отримання статусу ветерана все одно залишалося досить складним, адже для цього доводилося самому військовослужбовцю або військовій частині збирати документи, які, власне, у держави є. Прийнятим Законом ми спрощуємо процедуру, і вже не військовий має бігати з папірцями й доводити своє право на отримання статусу учасника бойових дій, а держава, що має всі дані про цього бійця, повинна автоматично надавати такий статус», — пояснив парламентарій.

За його словами, у документі передбачено, що від початку написання заяви на отримання статусу учасника бойових дій до отримання самого статусу має минути не більше 30 днів.