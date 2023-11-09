У Тернополі сімʼї захисників ЗСУ можуть отримати продуктові набори та дитячі смаколики

❤️Волонтерський центр «Платформа єдності» / Volunteer center «Unity platform» продовжує надавати підтримку сім’ям військовослужбовців. У Волонтерському центрі, члени сімей захисників ЗСУ можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, дитячих наборів(смаколики) та ін. Допомога надається один раз на одну сім’ю. Видача буде відбуватися до закінчення переліченої допомоги.

📌 ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

11,12 , 18, 19 листопада (субота, неділя) з 10:00 до 15:00 год

📌Для отримання допомоги потрібно:

мати при собі необхідні документи ( паспорт, свідоцтво про народження дитини ) , а також документ що засвідчує категорію та бажано присутність дитини.

📌 Адреса:

Район ТРЦ “Подоляни” ( захід з лівоі сторони між ТРЦ «Подоляни» та «Галицьким ринком»

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+380 (98) 009 63 39 Іра; 0 (67) 350 23 67