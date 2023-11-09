Понад 715 млн грн податку на прибуток сплатили підприємства Тернопільщини

Упродовж десяти місяців цього року платники податків – юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 715,6 млн грн податку на прибуток підприємств. Ця сума перевищує минулорічні показники за аналогічний період на 296,7 млн гривень.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 643,2 млн грн податку на прибуток, а до бюджетів територіальних громад – 72,4 млн гривень.

Упродовж січня-жовтня цього року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 10,2 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.