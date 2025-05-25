Троє дітей загинули внаслідок ворожої атаки на Житомирщині

Унаслідок чергової російської атаки по Житомирській області загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Тіло однієї з загиблих дітей рятувальники деблокували з-під завалів. Загалом постраждали 12 осіб, десятьох вдалося врятувати — їх госпіталізовано. Серед постраждалих є ще одна дитина.

Атака спричинила значні руйнування. Знищено та пошкоджено приватні житлові будинки, зокрема в Бердичівському районі, де зазнали удару п’ятиповерховий житловий будинок, приватні садиби та господарчі споруди.

На місці трагедії працювали екстрені служби, рятувальники, волонтери Червоного Хреста. Людям надавали психологічну допомогу.

До ліквідації наслідків залучено 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.

ДСНС продовжує роботи на місці, уточнюється інформація щодо пошкоджень і постраждалих.