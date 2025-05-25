Пошкоджено 7 житлових будинків та 10 підприємств після ворожої атаки в Тернополі. Офіційна інформація

У Тернополі ліквідовано масштабну пожежу на промисловому підприємстві після нічної атаки

У ніч на 25 травня внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств Тернополя. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників вогонь вдалося оперативно ліквідувати. До гасіння залучено 68 надзвичайників та 16 одиниць техніки.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Наразі триває обстеження прилеглої території на предмет пошкоджень інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено 7 багатоквартирних житлових будинків і 10 підприємств.

Обласна влада спільно з відповідними службами працює над ліквідацією наслідків обстрілу та наданням допомоги постраждалим об’єктам.



