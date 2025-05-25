Пекельна ніч у Тернополі: ракета зруйнувала частину підприємства

Сьогодні, 25 травня, о 02:56 у промисловій зоні Тернополя зафіксовано влучання, попередньо — крилатої ракети типу «Калібр». Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

У результаті удару частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств, виникла масштабна пожежа.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. Силами підрозділів ДСНС пожежу локалізовано, однак роботи з остаточної ліквідації тривають.

Попередньо інформація про постраждалих або загиблих не надходила. У житлових будинках, розташованих поруч із місцем вибуху, зафіксовано вибиті вікна.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Інформація уточнюється.