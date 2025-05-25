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Війна 

Російська атака на Хмельницьку область: є загиблі, пошкоджено житло, школу і транспорт

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Сьогодні вночі Хмельницька область зазнала чергового російського обстрілу. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені серед мирного населення.

За попередніми даними, загинули четверо людей. Ще п’ятеро отримали осколкові поранення та наразі перебувають у лікарні. Один із постраждалих знаходиться у важкому стані.

Унаслідок обстрілу зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено. Також пошкоджено вікна в одному із закладів освіти та комунальний транспорт.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби. Роботи тривають, інформація уточнюється.

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