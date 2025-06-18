У Тегерані уражено два ядерні об’єкти – МАГАТЕ

Обидва об’єкти в Тегерані раніше перебували під моніторингом та верифікацією МАГАТЕ у рамках СВПД.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило ураження в Тегерані двох об’єктів із виробництва центрифуг для збагачення урану. Про це агентство повідомило в соцмережі X в середу, 18 червня.

“МАГАТЕ має інформацію про те, що в Ірані уражені два підприємства з виробництва центрифуг для збагачення урану, зокрема, Тегеранський дослідницький центр та завод TESA в Караджі (містечко в передмісті Тегерану)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тегеранському об’єкті уражено будівлю, де виготовлялись та випробовувалися вдосконалені ротори центрифуг, а в Караджі зруйновано дві будівлі, де виготовлялися різні компоненти центрифуг.

“Обидва об’єкти раніше перебували під моніторингом та верифікацією МАГАТЕ у рамках СВПД (Спільного всеосяжного плану дій або ядерної угоди, підписаної у 2015 році Іраном, п’ятьма постійними членами Радбезу ООН: США, Китаєм, Францією, Росією, Великою Британією, а також Німеччиною і ЄС щодо іранської ядерної програми – ред.)”, – додали в МАГАТЕ.