23:15 | 18.06.2025
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Новини Тернополя 

Від 19 червня обмежать рух транспорту на Бродівській у Тернополі

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У Тернополі стартують ремонтні роботи на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Бродівській. У зв’язку з цим з 19 червня по 31 липня 2025 року на даній ділянці буде частково перекрито рух транспорту. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Під час робіт ділянка залишатиметься проїзною, однак із частковими перекриттями, що може впливати на інтенсивність руху. Для організації безпечного проїзду на місці встановлять тимчасові дорожні знаки згідно з погодженою схемою.

Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрут, враховуючи зміни, та дотримуватися правил дорожнього руху.

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