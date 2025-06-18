У парках Тараса Шевченка та Сопільче встановлять камери відеоспостереження

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про виділення коштів на встановлення камер відеоспостереження у парках ім. Тараса Шевченка та Сопільче.

На реалізацію проекту виділено кошти, за які планується придбати 56 камер відеоспостереження. Згідно з прийнятим рішенням, комунальне підприємство «Тернопіль Інтеравіа» відповідатиме за придбання та монтаж камер.

Проєкт має на меті підвищити рівень безпеки для мешканців і гостей міста під час відпочинку у міських парках. Камери допоможуть ефективніше реагувати на можливі правопорушення та сприятимуть створенню комфортного та безпечного середовища у популярних рекреаційних локаціях Тернополя.