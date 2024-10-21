У Тернополі працює центр рекрутингу до ЗСУ

У Тернополі працює центр рекрутингу української армії, куди можна звернутися за консультацією за адресою: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6, ЦНАП. Про це повідомили в міській раді.

Центри рекрутингу – це проєкт Міністерства оборони, створений за підтримки органів місцевої влади і місцевого самоврядування для спрощення процесу добровільного приєднання до війська. Цивільні люди можуть звернутися туди з будь-якими питаннями, що стосуються рекрутингу до таких само цивільних рекрутерів/ок. А саме, підібрати військову посаду з огляду на цивільний досвід та освіту людини, знайти бажаний підрозділ та налагодити комунікацію з його представниками/цями. Також рекрутери/ки здійснюють постійний супровід рекрута/ки до моменту приєднання до підрозділу.

В центри рекрутингу можна звернутись анонімно, за бажання не показуючи жодних документів. Також ці цивільні установи не уповноважені видавати повістки, їхня функція – надання інформаційно-консультативних послуг та супровід у приєднанні до військового підрозділу на бажану посаду.

Якщо центр рекрутингу знаходиться не у вашому місті, можливо також поспілкуватися з рекрутерами/ками телефоном: +380677116730, +380955841204 (WhatsApp, Telegram та Viber) або написати на електронну пошту: recruiting_ternopil@ukr.net.

Обирайте будь-який зручний час згідно з робочим графіком:

понеділок, 09:00 – 16:00 год;

вівторок, 11:00 – 17:00 год;

середа, 09:00 – 16:00 год;

четвер, 09:00 – 16:00 год;

п’ятниця, 08:00 – 15:00 год;

субота – зачинено;

неділя – зачинено.