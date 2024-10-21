У Тернополі легковий автомобіль протаранив бус

У п’ятницю, 18 жовтня, в обласному центрі на вулиці Бережанська не розминулися два транспортних засоби.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Nissan Leaf під час перелаштування з однієї смуги в іншу допустила зіткнення з ЗАЗ І-VAN.

У результаті удару тілесні ушкодження отримала пасажирка буса 1949 року народження.

Її доправили до лікарні, але без госпіталізації.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактом триває перевірки, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.