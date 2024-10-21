20 жовтня в просторі «Open Space Ternopil» відбулася чергова тематична зустріч, де успішні підприємці діляться власним досвідом і надихають початківців.

Цього разу гостею стала тернополянка Тетяна Чайковська, яка є засновницею сімейного бізнесу з виробництва екологічних нічників «Samobutni» та проєктною менеджеркою «Студії «Чайковський».

«На цьому заході я розповіла про свій шлях, про те, як ми починали свою справу, як не здатися і продовжувати її. Наш бренд зараз, хоч і маленькими кроками, виходить на закордонний ринок, розвивається на ринку України. Я не підприємниця за фахом, але тут, щоб стимулювати людей, які не мають досвіду в бізнесі, але хочуть створити щось своє, у кого горять очі. Дуже легко почати, але важко продовжувати», – ділиться Тетяна Чайковська.

Під час зустрічі Тетяна розповіла про свій шлях до підприємництва, зокрема, як зародилася ідея створення нічників із натуральних матеріалів, як вдалося вивести продукт на міжнародні ринки, та якими є основні фішки виробництва. Особливо цікавою була розмова про те, як працювати з людьми, підтримувати натхнення та мотивацію для постійного розвитку і вдосконалення.

Учасники мали можливість не лише дізнатися про секрети підприємництва, але й долучитися до дружньої бесіди за філіжанкою кави під час кава-паузи, обговорюючи можливості крафтових виробів.

Також під час зустрічі начальниця управління економіки, промисловості та праці міської ради Тетяна Корчак закликала долучатись до заходів.

«Зустрічі продовжуватимуться. Традиційно вони відбуваються щонеділі о 15:00 год. Щодо розкладу та тем тренінгів – слідкуйте за соціальними мережами «Open Space Ternopil». Після завершення всіх заходів відбудеться день відкритих дверей, на який запрошені всі охочі підприємці. Вони зможуть ознайомитися з нашим простором і зрозуміти, для чого він створений. Активні учасники отримають бонус – безкоштовну годину користування коворкінгом або можливість представити свій продукт у шоурумі», – зазначила Тетяна Корчак.