Уряд обмежив доступ сторонніх до укриттів у школах і дитсадках

Кабінет Міністрів обмежив доступ до укриттів у закладах освіти для осіб, які не є учасниками освітнього процесу.

Відповідна постанова про зміни у використанні захисних споруд цивільного захисту встановлює обмеження доступу до укриттів у закладах дошкільної та середньої освіти.

Зокрема, об’єкти фонду захисних споруд у дитсадках можуть використовуватись виключно для захисту учасників освітнього процесу (дітей та персоналу), а сторонні особи туди не допускаються.

Щодо шкіл, то під час навчання за очною формою укриття будуть доступні тільки для учнів та вчителів.

Водночас спільне перебування з іншими громадянами можливе виключно за окремим рішенням місцевих органів виконавчої влади або самоврядування.

При цьому директор чи засновник закладу мають відкривати сховища для сторонніх лише за умови наявності вільної площі, зонування приміщень (щоб діти перебували окремо) та повного гарантування безпеки учнів.

Інформація про шкільні укриття, куди дозволено доступ стороннім особам, має публікуватися на сайтах відповідних закладів чи їх засновників.