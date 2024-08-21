В Україні створюється служба супроводу військовослужбовців

Відповідну постанову, розроблену Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine , було прийнято на засіданні Уряду. Повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

Постанова визначає порядок роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки Захисників та Захисниць та членів їх родин.

Служби супроводу будуть сформовані на базі структурних підрозділів, до повноважень яких належить питання забезпечення соціального захисту, або за рахунок штатних посад за відповідними напрямками роботи. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісті та полонених. За потреби до виконання завдань служби супроводу будуть залучатися представники інших служб.