Офісну будівлю неподалік залізничного вокзалу в Тернополі купує бізнесмен зі сходу, на тисячу грн. давши більше, ніж Гадз

У торгах з приватизації ЄМК Тернопільського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою переміг Сергій Ахременко.

Фонд державного майна у середу, 21 серпня, провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу Тернопільського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою.

Під час торгів ціна лота зросла зі стартової 3,06 млн грн до понад 28 млн грн – таку суму пропонували четверо учасників аукціону, свідчать дані Prozorro.Продажі.

За офісну будівлю неподалік залізничного вокзалу на вулиці Лисенка, 20а, змагалися 14 учасників. Переможцем став Ахременко Сергій Вікторович, який запропонував за актив 28,483 млн грн. Разом із ПДВ він має сплатити майже 34,17 млн грн.

Загалом на тисячу меншою – 28,482 млн грн – була пропозиція місцевого фермерського господарства “Гадз”.

Сергій Ахременко є власником низки компаній у Донецькій і Харківській областях, зокрема кількох інтернет-провайдерів.

ЄМК інституту складається із трьох об’єктів нерухомого майна (інженерно-лабораторний корпус, гараж цегляний, гараж металевий) загальною площею 2695,6 кв. м та земельної ділянки площею 0,3409 га.

Це підприємство, яке працює та не має простроченої кредиторської заборгованості.

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