ВПО та учасники бойових дій можуть безкоштовно перевезти речі в межах України

Компанія «Грузар» реалізовує соціальний проєкт, спрямований на допомогу постраждалим від російської агресії.

Так, пропонується безкоштовне перевезення вантажу в межах України, який не більше 10 метрів кубічних і не важче 1000 кілограмів.

Скористатися вказаною пропозицією можуть українці, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій.

https://gruzar.com.ua/social-programs/besplatnaya-perevozka Для цього зазначеним категоріям громадян необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті компанії та очікувати зворотного зв’язку ().

У 2024–2025 роках планується надати допомогу близько 3000 сімей. У разі великої кількості заявок у першу чергу допомога надаватиметься найбільш нужденним сім’ям.

Звернутися по допомогу в заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91 (з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00).