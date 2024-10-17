У Тернополі оштрафують матір за втечу сина

16 жовтня близько 20:30 години до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про безвісти відсутнього 9-річного місцевого жителя. Мати дитини перебувала з ним у магазині, коли хлопчик раптово втік. Жінка звернулася до перехожих з проханням зателефонувати в поліцію, оскільки, знайти сина самостійно не змогла.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала пошуки дитини. Під час інциденту з’ясувалося, що 42-річна мати перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, хлопчика знайшли неподалік й передали бабусі.

Відносно жінки поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тернополянці загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.