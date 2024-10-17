Тепер можна обрати підрозділ, де служити, без ТЦК: у Генштабі пояснили, як це зробити

Згідно зі змінами в постанову щодо порядку проведення призову, з 1 жовтня громадяни, які добровільно виявили бажання проходити службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ, минаючи ТЦК та СП.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбач.

«Кожен військовозобов’язаний, який добровільно виявив бажання проходити службу, може визначити свою посаду в бесіді з командиром визначеної військової частини, її обрати, і сам процес призову цього громадянина на військову службу буде відбуватися вже без участі ТЦК та СП», – повідомив Горбач.

Як пояснив начальник головного управління, якщо громадянин успішно пройшов співбесіду з командиром військової частини, останній самостійно направляє його на військово-лікарську комісію. ВЛК можна пройти на вибір за місцем проживання, за місцем постановки на військовий облік або ж за місцем дислокації самої військової частини.

«Начальник ВЛК зобов’язаний прийняти громадянина за направленням командира військової частини і надати результати через ТЦК до керівництва військової частини. Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить, тільки на військово-лікарську комісію», – пояснив Горбач.

Після проходження ВЛК та опрацювання документів, командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець зараховується до списків військової частини, де надалі проходить військову службу. Горбач також зауважив, що після зарахування громадян на службу, відбувається їх поділ на 2 категорії: ті, хто має досвід проходження військової служби після 2014 року, і ті, які проходили цю службу до 2014 року або не проходили взагалі. Громадяни, що мають досвід служби, зараховуються командиром військової частини безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо ж громадянин має досвід до 2014-го року або не проходив службу, він зараховується на посаду в запасний підрозділ – так звану запасну роту бригади.

Військовослужбовця, який був зарахований в склад резервної роти, командир військової частини протягом тижня зобов’язаний направити у відрядження до навчальної військової частини, де той пройде загальну військову базову підготовку, а, можливо, й фахову підготовку. Після завершення навчань і повернення до військової частини, командир бригади призначає громадянина в склад основних підрозділів, де він буде безпосередньо виконувати свої обов’язки за посадою.

«Дана постанова повністю виключить всі маніпуляції з «крадіжкою» особового складу з навчальних центрів, вона повністю розставить всі пріоритети, покаже роботу кожної посадової особи в цьому процесі, і військовослужбовець не зможе потрапити до якоїсь іншої військової частини. Це дасть додатковий стимул громадянам звертатися до командування військових частини, яким надається перевага», – підсумував Горбач.

Своєю чергою уповноважений Міноборони з питань мобілізації Олексій Бежевець наголосив, що держава створила рекрутингові центри, онлайн-платформи та інші механізми, аби громадяни мали можливість безперешкодно і за власним бажанням обирати місце проходження служби.

Як повідомлялось раніше, постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2024 р. № 1130 було затверджено зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».