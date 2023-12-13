Як діяти, щоб якнайшвидше знайти зниклого військового?

Інформацію про алгоритм дій родичів, котрі шукають зниклих військових, можна отримати на будь якому сайті офіційної державної установи, що займається такими проблемами. Дублюємо цю інформацію для читачів наших інтернет ресурсів.

Насамперед, потрібно звернутися до Територіального центру комплектування (колишній військкомат), від якого була мобілізована особа, чи до військової частини. Там повинні підтвердити або спростувати статус військового (полонений чи зниклий безвісти).

Далі – із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Також можна надіслати лист на електронну пошту: rozshuk_znyklyh@police.gov.ua та зателефонувати на гарячу лінію (0894) 200-18-67 або 0 800 212 151.

За кожним фактом зникнення поліція розпочинає провадження, яке реєструється в Єдиному реєстрі досудових розслідувань Обов’язково зафіксуйте реєстраційний номер заяви, а також заберіть витяг із ЄРДР, де буде зазначено ім’я та прізвище слідчого.

Важливо! Заяву може подати будь-яка особа. Не обов’язково родич.

Ймовірно, на цьому етапі вас попросять здати генетичний матеріал для експертизи ДНК. Це прискорить пошук.

Після поліції зателефонуйте на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та подайте туди заявку на розшук. Номер: 0-800-339-247 або +38(095)-896-04-21 (для дзвінків з-за кордону через месенджери Viber, WhatsApp, Signal).

Майже у всіх обласних центрах діють регіональні представництва Офісу уповноваженого. Телефон представництва у Тернопільській області +38 096 490 49 74

Нацполіція та Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин безпосередньо займаються розшуком зниклих захисників. Ці два органи користуються спільним електронним реєстром зниклих осіб, куди стікається вся встановлена інформація. Крім того, вони отримують дані від Міністерства оборони, яке має свої групи з пошуку загиблих, та від служб, що займаються поверненням військовополонених.

Ще ви можете зателефонувати в Національне інформаційне бюро (НІБ) за коротким номером 1648 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону). Ця служба теж збирає, обробляє та фіксує інформацію про осіб, зниклих безвісти, незаконно переміщених, полонених та загиблих.

Сюди можна подати заявку на розшук, звернутися за консультацією, алгоритмом дій, уточнити чи повідомити інформацію. Інформація, подана до НІБ, потрапляє до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при ГУР Міноборони.

Куди ще варто звертатися

До Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ за телефонами (067) 650-83-32, (098) 087-36-01, або ж надіслати листа на електронну адресу: united.centre.ssu@gmail.com

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє під координацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України: 0 800 300 529 (безкоштовно всередині країни), +38 (044) 390 43 90 (з-за кордону за тарифами оператора). На сайті штабу ви можете знайти докладну, покрокову дорожню карту для родичів зниклих безвісти військових та військовополонених.

Далі родичам рекомендовано звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155. Ця організація веде власний реєстр та іноді може відвідувати людей у полоні (про такі візити вона має повідомити родичам).

Також можна підготувати звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН. Скласти такі звернення допоможуть в Офісі уповноваженого з питань, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що не варто робити: публікувати в соціальних мережах або надсилати стороннім особам фото зниклого військовослужбовця, особливо у військовій формі; публікувати його особисті дані, номери військової частини, бригади, де проходив службу, звання, місце зникнення.

Ці дані збирає ворог та шахраї.