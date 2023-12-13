Тернопільщина втратила ще одного захисника – лейтенанта Романа Чорнозуба

Вічна пам’ять, шана і слава Герою Роману Чорнозубу!

Кременеччина втратила ще одного захисника – лейтенанта Чорнозуба Романа Юрійовича, 22 серпня 2002 року народження, жителя м.Кременця Кременецької міської територіальної громади. Повідомляють у військовій адміністрації.

Командир інженерно – технічного взводу інженерно – технічної роти групи сил підтримки військової частини А**** загинув 10 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії російської федерації на Запорізькому напрямку в результаті скидання з БПЛА осколкових боєприпасів.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!