На Тернопільщині у зерновому бункері загинув чоловік

Причину смерті працівника одного з аграрних підприємств краю встановлюють слідчі Заліщик. Про бездиханне тіло у зерновому бункері правоохоронців та рятувальників служби надзвичайних ситуацій повідомили робочі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий – житель Чортківського району 1977 року народження. Він працював оператором обробки зерна.

За словами працівників підприємства, вони вивантажували зерно. Проте у якийсь момент збіжжя перестало йти й чоловіки, перевіряючи бункер, виявили там тіло свого напарника. Робочі припускають, що потерпілий, ймовірно, заліз в середину зерносховища через верхній люк, але не втримався, впав та потонув у зернових відходах.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 271 ККУ – порушення вимог законодавства про охорону праці.