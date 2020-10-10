Команда Чайківського єдина, хто виборцям на місцях представляє своїх кандидатів

Представники партії «За майбутнє» чи не єдині, хто представляє свою команду за межами мережі Інтернет. Впродовж останнього тижня такі знайомства з кандидатами пройшли на півдні на півночі нашої області, а також в Великоберезовицькій громаді, де команда Чайківського допомагала людям відстояти своє право на утворення громади.

«Настав час таким господарям прийти у владу, – вважають предствники партії «За майбутнє» в Чорткові. – Ми вміємо господарювати в домівках, на підприємствах, організувати бізнес, створювати робочі місця і додану вартість. Все це можна застосувати при керівництві громадою».

Зокрема, по територіальному виборчому окрузі № 5 кандидатами у депутати до Тернопільскої обласної ради є: Карачка Іван, Пуківський Артем, Гулька Ірина, Ландяк Володимир, Предко Зоряна, Хом’як Віктор, Сурм’як Олена, Винничук Олесь, Кульчицька Надія.

Люди справи, господарники, відповідальні і дієві творять команду Івана Чайківського на Бучаччині. Це команда лідерів, команда людей, які працюють вже сьогодні, які впевнено та професійно творитимуть майбутнє!

В Золотому Потоці представили кандидатів у депутати від партії «За майбутнє» до Золотопотіцької ОТГ та у Чортківську районну раду.

«Впевнений, ці люди у владі гідно працюватимуть задля майбутнього краю, Тернопільщини та держави зокрема! Вони вже відомі у своєму колі, їх поважають та довіряють. Разом зробимо ще більше!», – переконаний народний депутат та лідер списку партії до обласної ради Іван Чайківський.

Окрема увага – північним районам нашої області. Днями в історичному місті Кременець, на горі Бона, відбулося представлення кандидатів у депутати по округу №1 (Кременецька, Почаївська, Лопушненська, Вишнівецька, Ланівецька, Шумська, Великодедеркальська та Борсуківська ОТГ) та кандидатів на пости голів ОТГ від партії «За майбутнє».

Цю локацію вибрали місцеві представники партії, бо розуміють, що будь-які заходи в історичних місцях це — додаткова популяризація. А за популяризацією – туристи і находження до бюджету.

Ці, майбутні представники влади, вже сьогодні роблять те, що має робити влада. За такими людьми, майбутнє громад і краю.

Зокрема, кандидатами у депутати до Тернопільської обласної ради (округ №1) є: Хомінець Василь, Гуславський Андрій, Щеглов Вадим, Непомяща Юлія, Головатюк Галина, Скібіцкий Юрій, Лубяницький Олег, Нікітович Надія, Вишневський Петро, Бойко Валентина.

Відбулося представлення людей, які прагнуть змін і у Почаєві. Виборців познайомили з кандидатами до Тернопільської обласної та Кременецької районної рад, до Почаївської міської ОТГ та представили кандидатку на посаду Почаївського міського голови – Надію Залевську.

У Вишнівецькому замку презентували команду Івана Чайківського до Кременецької районної ради, до Вишнівецької ОТГ та кандидата на посаду Вишневецької ОТГ – Олега Стефанського.

«Господарі та фахівці, які вже сьогодні вкладають в майбутнє. Вони впевнено заявляють про готовність взяти на себе відповідальність за справи в громаді й районі». – переконаний Іван Чайківський.

У замку козацької слави у Збаражі представлено тих, хто змінюватиме наше з вами майбутнє вже найближчим часом.

На місці історичних подій відбулося знайомство з кандидатами у депутати до Тернопільської облради від округу №4, в який входять Байковецька, Білецька сільські громади, Великобірківська селищна громада, Збаразька міська громада, Золотниківська та Іванівська сільські громади, Микулинецька та Підволочиська селищні громади, Скалатська міська громада, Скориківська сільська громада та Теребовлянська міська громада.

Посвідчення кандидата у депутати Тернопільської обласної ради отримали: Стечишин Алла, Качмарський Ігор, Гульовський Володимир, Свистун Роман, Хом’як Уляна, Ракуш Мирослава, Махніцький Тарас, Пельо Мар’яна, Грегоращук Богдан, Худа Тетяна, Рудник Оксана, Богданов Володимир.

Представлено також кандидатів в депутати до Тернопільської районної ради по округу №7, до Збаразької ОТГ та кандидатку на посаду Збаразького міського голови – Марію Кіпибіду.

І завершився тиждень презентацією однієї з найпотужніших команд нашого краю – Великоберезовицької. Виборців познайомили з кандидатами у депутати до обласної ради, Тернопільської районної ради, до Великоберезовицької ОТГ та представили кандидата на пост голови громади – Андрія Галайка.

Список депутати до Великоберезовицької ОТГ очолює відомий аграрій, меценат директор компанії «Агропродсервіс» Андрій Баран.

Кандидати до обласної ради: Любомир Крупа та Галина Соколовська.

«Ця команда — особлива, – вважає Іван Чайківський. – Вони крок за кроком вже сьогодні творять своє майбутнє. Вони відстояли створення Великоберезовицької ОТГ і нині працюють над її розвитком».

Саме за господарями майбутнє, бо той, хто вміє дати раду собі, обов’язково наведе порядок в громаді!