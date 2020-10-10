Завдяки «Великій реставрації» Тернопільщина стане успішним туристичним регіоном

Сьогодні із робочим візитом на Тернопільщині перебуває міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Разом з народними депутатами від партії “Слуга Народу” Володимиром Гевком та Євгенією Кравчук і головою Тернопільської ОДА Володимиром Трушем він відвідав катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, Бережанський, Теребовлянський та Збаразький замки.

Тернопільщина має надзвичайний туристичний потенціал, який ми націлені розкрити та розвивати, – зазначив Олександр Ткаченко під час спілкування з журналістами. – Вже півтора місяця я та мої заступники їздимо Україною, щоб на власні очі побачити об’єкти, що можуть увійти до програми «Велика Реставрація». На Тернопільщині – 34(!) старовинні замки. А ще є храми, музеї, театри. До майбутніх об’єктів «Великої реставрації» тепер веде відремонтована в рамках Президентської програми «Велике будівництво» траса М19.

За словами Олександра Ткаченка, для реалізації проекту «Велика реставрація» важлива співпраця з місцевою владою, яка сьогодні отримала значно більші повноваження, ніж раніше. Щоб впровадити кардинальні зміни впродовж найближчих 3-4 років, ми повинні об’єднати зусилля.

Тернопільщина славиться своїми замками та історичними пам’ятками, – зазначив народний депутат, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Володимир Гевко. – У нас немає великих промислових об’єтків, завдяки цьому в області чисте повітря і хороша екологія. Потрібно лиш відновити чимало культурних об’єктів, щоб вони стали туристичними магнітами, аби сюди хотіли приїздити гості з інших регіонів та з-за кордону. Саме проект Велика реставрація допоможе розкрити туристичний регіон Тернопільщини і це дасть поштовх розвитку економіки краю.

У бюджеті на наступний рік на культуру передбачено на 32% більше коштів, ніж у 2020 році. Окрім того, народні депутати подали правки, які б дозволили збільшити фінансування на програму «Великої реставрації» і включити до неї Національний парк «Замки Тернопілля».

Ми зареєстрували новий закон про туризм, який повністю оновить термінологію, внесе сучасність у розвиток туристичної галузі, – зазначила Євгенія Кравчук, народна депутатка від партії «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. – Це допоможе сформувати стратегію розвитку туризму в Україні і в кожній області буде власна регіональна стратегія. Також Верховна Рада у першому читанні проголосувала за Президентський законопроект про пільгове оподаткування за зниженою 7%-ю ставкою ПДВ для культури, туризму та креативної економіки. Це знизить оподаткування конкретних послуг, а саме: театральних, оперних, балетних, концертних і інших вистав, проведення екскурсій, поселення в готелях.

Міністр разом з головою Тернопільської ОДА Володимиром Трушемта депутатами відвідали катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, де наступного року буде проведена масштабна реконструкція.





– Ми ознайомилися з проектом. Кошторисна документація знаходиться на стадії експертизи. Відповідно до неї, храму повернуть його автентичний вигляд. Це передбачає зміну фасаду та форми купола, а також створення оглядового майданчика, – розповів Володимир Труш.

Ще одна важлива програма міністерства культури та інформаційної політики – це створення Центрів культурних послуг на місці старих клубів чи бібліотек, обладнаних за останнім словом техніки. Там будуть і книги, і кінотеатр, і інтернет-мережа для зв’язку з рідними та друзями по усьому світу.Олександр Ткаченко з депутатами побували у Теребовлянській ОТГ, де реформували будинки культури у сучасні центри культури і дозвілля.

Програма Велика реставрація стартує вже наступного року.

– Як показує досвід країн-сусідів, коли такі проекти розпочинаються, то їх вже не зупинити, адже вони ведуть за собою зміни і розвиток регіонів, – зауважив Олександр Ткаченко.