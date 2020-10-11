«Ми повинні забезпечити гідну старість нашим батькам», – Леонід Бицюра

8 жовтня соціальна ініціатива «Єднання поколінь» відзначила третю річницю від дня створення.

«Мета нашого проекту — подолати стереотипи про людей похилого віку, до яких багато хто ставиться, як до жертв або безпомічних. Але вони не такі: їхній життєвий досвід та бачення можуть стати прикладом для кожного з нас», — розповідає кандидат на посаду міського голови Тернополя, голова правління БФ «Єднання поколінь», ініціатор проєкту Леонід Бицюра.

Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» нині об’єднує тернополян похилого віку в єдину родину. Вони мандрують, розвивають власні таланти, приміряють нові амплуа. Наприклад, чимало з них побували в ролі моделей та фотомоделей. Вони, хвацько відбиваючи ритм, танцюють фламенко, співають, декламують власну поезію, ходять у кіно.

«Ідея виникла несподівано. Я зрозумів, що хочу аби до мене гідно ставилися в старості. Адже це чекає усіх нас. Тому ми повинні забезпечити таку стрість нашим батькам. Люди з таким життєвим досвідом є джерелом знань, тепла та енергетики. Я дуже хочу, аби старші люди мали в суспільстві любов і повагу. Старість не має бути сповнена страхами й самотністю, бо це можливість здійснити свої давні мрії, зустріти цікавих людей, навчитися чогось нового», – додав кандидат.

Сьогодні Леонід Олексійович продовжує вирішувати проблеми дотичні незахищених верств населення. А саме: перенесення Управління соціальної політики Тернопільської міської ради, та ініціює створення будинку «Єднання поколінь» на базі КП «Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» для зустрічей різних поколінь.

Варто зазначити, що проєкт будинку «Єднання поколінь» вже кілька років чекає свого часу. Проєкту не вдалося набрати потрібну кількість голосів громади для реалізації.