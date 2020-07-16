Як на Тернопільщині вшанували пам’ять відомого футболіста Петра Дідика

Традиційно щороку у Заліщиках вшановують пам’ять відомого футболіста, тренера та спортивного функціонера Петра Миколайовича Дідика. Не став винятком і 2020 рік.

14 липня на місцевому стадіоні «Дністер» відбувся товариський матч у пам’ять про Петра Дідика. На футбольному полі зійшлися ветерани «Дністра» та вихованці Петра Миколайовича, яким протистояла команда місцевої ДЮСШ, де до останніх своїх земних днів працював на директорській посаді Петро Дідик.

Поєдинок пройшов у дружній атмосфері та завершився внічию – 2:2.

АФТ