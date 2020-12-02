17:01 | 2.12.2020
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Вибори 2020 Політика 

«Сила Людей» Тернопільщини провела першу післявиборчу обласну конференцію та навчальні семінари

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Усі місцеві команди «Сили Людей» Тернопільської області з’їхались до Чорткова на важливу обласну конференцію, на якій підвели підсумки виборів 25 жовтня, а також обговорили питання розбудови та планів подальшої роботи партії.

У цей ж день депутати, обрані від «Сили Людей» та бажаючі учасники взяли участь у двох навчальних семінарах «Права та обов’язки новообраних депутатів» і «Робота у міжвиборчий період», під час яких були розглянуті наступні питання:

☑️ діяльність місцевих осередків «Сили Людей» та взаємодія з громадою у міжвиборчий період;

☑️ права та повноваження депутатів;

☑️ діяльність депутата та робота депутата в рамках сесії (робота в комісіях та пленарних засіданнях);

☑️ діяльність депутата в міжсесійний період та робота з виборцями;

☑️ роль інформаційних кампаній для депутата;

☑️ запровадження бюджету участі та IT-технологій;

☑️ питання захисту екології;

☑️ сприяння участі молоді в місцевому самоврядуванні тощо.

Навчальні семінари відбулись спільно з Представництвом «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні

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