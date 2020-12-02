«Сила Людей» Тернопільщини провела першу післявиборчу обласну конференцію та навчальні семінари

Усі місцеві команди «Сили Людей» Тернопільської області з’їхались до Чорткова на важливу обласну конференцію, на якій підвели підсумки виборів 25 жовтня, а також обговорили питання розбудови та планів подальшої роботи партії.

У цей ж день депутати, обрані від «Сили Людей» та бажаючі учасники взяли участь у двох навчальних семінарах «Права та обов’язки новообраних депутатів» і «Робота у міжвиборчий період», під час яких були розглянуті наступні питання:

діяльність місцевих осередків «Сили Людей» та взаємодія з громадою у міжвиборчий період;

права та повноваження депутатів;

діяльність депутата та робота депутата в рамках сесії (робота в комісіях та пленарних засіданнях);

діяльність депутата в міжсесійний період та робота з виборцями;

роль інформаційних кампаній для депутата;

запровадження бюджету участі та IT-технологій;

питання захисту екології;

сприяння участі молоді в місцевому самоврядуванні тощо.

Навчальні семінари відбулись спільно з Представництвом «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні