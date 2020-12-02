Стала відома вартість новорічних ялинок для тернополян

Українські лісівники активно готуються до новорічно-різдвяних свят. Невід’ємним атрибутом кожної домівки у зимові свята, звичайно є ялинка. Саме тому лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації «новорічних красунь» для потреб місцевого населення.

Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах.

Лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялиця біла (ялиця). Середня ціна на ялинки по Україні в цьому році — 75 грн, у Тернополі — 68 гривень.

Деревцята для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.

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