17:31 | 2.12.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Стала відома вартість новорічних ялинок для тернополян

Irena 0 Views Прокоментуй!

Українські лісівники активно готуються до новорічно-різдвяних свят. Невід’ємним атрибутом кожної домівки у зимові свята, звичайно є ялинка. Саме тому лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації «новорічних красунь» для потреб місцевого населення.

Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах.

Лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялиця біла (ялиця). Середня ціна на ялинки по Україні в цьому році — 75 грн, у Тернополі — 68 гривень.

Деревцята для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.

Детальніше по цінах в ІНФОГРАФІЦІ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *