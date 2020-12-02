У селі Слобідка завершили будівництво дитячого садка

У рамках програми «Велике будівництво» у селі Слобідка Козівського району завершили будівництво дитячого садка. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 25 місць.

У селищі проживає 678 жителів. Про власний дитсадок вони мріяли уже давно. Адже через те, що в селі не було дошкільного навчального закладу, батьки змушені були возити дітей у дитсадки сусідніх сіл за 5-10 кілометрів, або займатися самоосвітою вдома.

Будівництво єдиного дитсадка в селі розпочали ще у 2008 році. Проте через брак коштів його призупинили. Відновити будівництво змогли лише завдяки президентській програмі «Велике будівництво».

«Одне із наших пріоритетних завдань – створити умови для повноцінного розвитку дітей. Завдяки програмі «Велике будівництво» ми змогли збудувати новий, сучасний дитсадок. Відтепер батькам не потрібно буде возити кожного ранку своїх дітей у дитсадки сусідніх сіл. Також, що не менш радує, реалізувавши цей проєкт ми змогли створити нові робочі місця для членів територіальної громади», – каже голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Відтак на об’єкті збудовано цоколь, І та ІІ поверхи, проведено панельні перекриття між поверхами, встановлено дах, електропроводку, внутрішню каналізаційну мережу, встановлено металопластикові вікна та проведено внутрішні штукатурні роботи. Також завершили внутрішні роботи, гідро та пароізоляцію, утеплення фундаментів, встановлення мереж водопостачання водовідведення, тепло- та газопостачання, благоустрій та озеленення території тощо.

До слова, загальна кошторисна вартість проєкту – 11075,104 тис. грн.

Фото. https://fex.net/uk/s/ckmdaed